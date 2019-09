Sondaggi elettorali: Sale gradimento per Conte, cala Salvini

I sondaggi premiano Giuseppe Conte. E, di fatto, non solo agli occhi dei militanti, il premier viene accreditato quale vero leader del Movimento 5 stelle. Eppure, secondo i parlamentari pentastellati, “Di Maio non si tocca”. Ma secondo i dati dei sondaggi politici Gpf Inspiring Research, due italiani su tre vorrebbero il presidente del Consiglio Giuseppe Conte come nuovo leader 5 stelle al posto di Luigi Di Maio. “L’avvocato del popolo” raccoglie il 61 per cento di gradimento tra gli italiani, dietro solo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella (al 69 per cento), sempre per i sondaggi Gpf.

Secondo Termometro Politico, i rivali di Salvini non crescono: i sondaggi pubblicati oggi indicano una Lega al 36 per cento, seguita a distanza dal Pd al 23,5 per cento. Mentre, il M5s sarebbe al minimo storico, accreditato del 16 per cento. Va bene Fratelli d’Italia, attestato all’8,1 per cento, mentre è crisi nera per Forza Italia, valutata intorno al 6,4 per cento. +Europa si trova poco sotto il 3 per cento. Gli altri partiti di Centrosinistra (La Sinistra e i Verdi) sono sondati assieme al 6,1 per cento. Secondo i dati raccolti da YouTrend-Quorum lo scorso 30 agosto, il Carroccio viaggia intorno al 31,9. Mentre il Pd si attesta sul 24,4 per cento.