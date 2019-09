La “benedizione” di Rousseau sul Conte-bis

Il 79 per cento dei militanti grillini dice “sì” al governo rossogiallo. Alla fine sono 79.634 i votanti del Movimento 5 stelle che si sono espressi favorevolmente sulla piattaforma Rousseau rispetto all’ipotesi di un esecutivo guidato da Giuseppe Conte. È il via libera definitivo all’accordo fra pentastellati e dem.

Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera dei deputati, ha detto che “la stragrande maggioranza ha votato ‘sì’ per la nascita di un governo sostenuto da una coalizione dove il M5s sarà la forza maggioritaria. È stato un voto plebiscitario. Io credo che dobbiamo essere molto orgogliosi che tutto il mondo ha aspettato la pronuncia di questi 80mila cittadini italiani su una piattaforma digitale che è unicum al mondo”.

Per il leader pentastellato, “in meno di un mese si è risolta una crisi di governo, attraverso un metodo diverso, non nelle segrete stanze, ma con un percorso che viene dal lavoro fatto in questi anni, mettendo in piedi un programma, poi chiedendo un confronto su quel programma al Pd”. Secondo Di Maio, “adesso si passa all’ultimo miglio, la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità della gente. Non sarà un governo di destra o di sinistra, ma un governo che deve fare le cose giuste”.

Per il capo grillino, “quei venti punti su cui ho alzato la voce, e magari a qualcuno non è piaciuto il tono, sono entrati tutti. C’è il taglio dei parlamentari, mancano due ore per una riforma storica”. Di Maio ringrazia “i capigruppo, vorrei ringraziare Beppe Grillo, i gruppi parlamentari e quanti non si sono risparmiati per garantire un governo all’altezza. Non volevamo governo a tutti i costi ma ora che la stragrande maggioranza degli iscritti ha votato sì e i 20 punti del nostro programma sono entrati: siamo contenti del lavoro svolto per mettere una toppa a irresponsabilità non nostre”.

Il leader pentastellato sostiene la necessità “una legge di bilancio che dovrà avere al centro i cittadini, l’ambiente. Sono molto contento del governo che verrà perché si fonda su tante idee che stavamo realizzando. Il nostro obiettivo è realizzare il programma. Questo governo sta per nascere grazie all’espressione di questo voto. Nelle prossime ore ci dedicheremo a trovare i migliori profili le migliori energie per realizzare il programma. Nelle prossime ore conoscerete una squadra di governo guidato dal presidente Giuseppe Conte, a cui va il mio grazie, il mio saluto e a cui mi lega una grande amicizia. Con cui abbiamo lavorato bene e a cui riconoscono il ruolo di garante e super partes, che non è un modo per prendere le distanze ma è la sua funzione, il suo ruolo”.