Aridatece er gobbetto

Un’apoteosi dell’ammuffito Manuale Cencelli di antica memoria è il primo elemento da porsi in rilievo nella riflessione che torna in mente dopo aver assistito, senza alcun pregiudizio, alla nascita del Governo Conte bis.

Infatti, una millimetrica divisione di quelle austere poltrone che, a mo’ di tavola rotonda (ma dov’è re Artù?), il nuovo Esecutivo fa con grande maestria ripartendo (di fatto in modo paritario) gli scranni del piano nobile di Palazzo Chigi, non può non essere posto in subitanea e bella evidenza.

Così “10+1” al Movimento 5 Stelle (i ministri con e senza portafoglio + il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri), “10+1” al Pd più LeU (il +1 sarà il Commissario Eu) affideranno a un tecnico il giudizio risolutivo sulle più grandi diatribe.

Perfetto: un Esecutivo tagliato su misura e pure cucito con il filo della Prima Repubblica. Il famoso Manuale Cencelli è stato tirato fuori dal baule lassù in soffitta. L’odore di naftalina che si diffonde per la casa, ripetendo una tecnica che non pochi “coccoloni” provocò in chi entrò ministro e uscì netturbino, è il fantasma che ha ripreso a camminare.

Il secondo arcano è dato dalla riesumazione del “ministro tuttologo”, posto che Luigi Di Maio agli Affari esteri fa arrossire come una verginella quel Dario Franceschini che pure fu uno dei protagonisti negli anni Ottanta e che ci ritroviamo al Ministero dei Beni culturali. Almeno diamo a questo ritrovamento archeologico il giusto rispetto in una Italia che fa proprio del turismo archeologico uno dei punti di forza della propria identità. Questo uno/due di pugilistica memoria può bastare per metterci tutti al tappeto. Esse finiscono, di fatto, per togliere valore a quella scelta che ha visto Roberto Gualtieri (ex presidente di una grande commissione del Parlamento europeo) assumere l’importante ruolo di Ministro dell’Economia.

A lui spetterà il compito di ricucire i rapporti con Bruxelles, non a quel personaggio da Operetta che risponde al nome di Luigi. Aridatece er gobbetto.