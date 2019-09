Conte presenta il “Piano per il Sud”

Giuseppe Conte annuncia “un Piano strutturale di rilancio del Mezzogiorno che sarà parte integrante del ‘Patto con l’Europa’ che ho proposto ieri a Bruxelles”. Lo sostiene il premier in una lettera pubblicata sul Quotidiano del sud in risposta al “Manifesto per l’Italia” pubblicato ieri dallo stesso giornale e che Conte rilancia in un post su Facebook.

“La lettura del Manifesto per l’Italia – scrive il premier – mi ha offerto l’opportunità di arricchire la riflessione sull’urgenza di una proposta qualificante per il nostro Sud. Proprio nella giornata di ieri ho avuto modo di condividere con la neopresidente della Commissione europea Ursula von der Leyen i contenuti più significativi dell’agenda riformatrice alla quale il nuovo governo sta lavorando, a partire proprio dall’avvio di un piano strutturale di rilancio del Mezzogiorno, che sarà parte integrante del “patto con l’Europa che ho proposto ieri a Bruxelles”.

Per Conte, “si tratta di una sfida decisiva. Per affrontarla è necessario il concorso delle migliori risorse, in una prospettiva di crescita socio-economico e culturale, che deve riguardare l’intero Paese. A tale proposito, ho accolto con favore la dichiarazione d’intenti, contenuta nel Manifesto, orientata – come si legge – ad affiancare all’inchiesta e alla denuncia documentata una fase nuova per avviare progetti, azioni costruttive di proposta, tese a ricucire l’Italia, dentro un disegno non assistenziale di sviluppo”.

Secondo Conte “la crescita dell’Italia, da Sud a Nord, è fra i punti più qualificanti dell’azione del governo, a partire dall’ineludibile principio dell’equità sociale e territoriale. Si tratta di una priorità che gli italiani avvertono da decenni, al pari di tematiche forse più spesso evocate a livello mediatico, ma non per questo più urgenti”.