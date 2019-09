Una casa per la Destra Liberale

Riceviamo da una nostro lettore e, molto volentieri, pubblichiamo.

Direttore buongiorno,

sono, come si dice, un vecchio liberale pseudomilitante che, impegnato tra casa, lavoro e chiesa, si è oggi ritrovato senza un riferimento politico. Per questo ho letto con immenso piacere la sua decisione di dare corpo ad una vera rappresentanza liberale di destra. Questo nuovo progetto politico assume oggi un ruolo ancora più importante perché purtroppo Forza Italia è allo sbando e il centro sta diventando un crocevia di gruppi e gruppetti alla mercé di opportunisti simil liberal democratici di sinistra. In questo particolare contesto storico che vede la politica italiana dare il peggio di sé, la sua iniziativa per ridare valori liberali al centrodestra è encomiabile e troverà sicuramente molte persone come me in cerca di una nuova casa.

Tanti auguri direttore per il suo nuovo progetto; la seguirò con molta attenzione e con rinnovata speranza.