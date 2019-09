Conte ad Atreju: “La Lega isolata in Europa”

Giuseppe Conte partecipa alla Festa di Fratelli d’Italia. Sul palco di Atreju, intervistato da Bruno Vespa, il premier attacca Matteo Salvini. “Chiedete ad Viktor Orbán – sostiene Conte – perché non ha seguito Salvini. La Lega in Europa s’è trovata isolata, con altre forze più a destra di Visegrád. L’Italia dai Paesi di Visegrád raramente è stata supportata, a partire dai migranti”.

Da sinistra a destra. Dopo la Festa di Articolo Uno, Conte accetta l’invito di Giorgia Meloni. Il pubblico fischia, rumoreggia. Poi Vespa prova a portare la calma. Il colloquio vira sulla Manovra. “È chiaro – chiosa il premier – che il vero ostacolo, e quindi il vero risultato, sarà evitare l’incremento dell’Iva. Nella Manovra potremo solo dare dei primi significativi assaggi del progetto politico. Ho preteso, ad esempio, asili nido gratuiti per famiglie con redditi medi e bassi”.

Conte ricorda: “Eravamo nella prospettiva di una competizione europea e io dicevo che la Lega, dal suo punto di vista, si stava predisponendo ad una campagna molto anti e il rischio dell’isolamento, dal mio punto di vista, era evidente”. Quanto a Matteo Renzi, il premier vuole essere chiaro: “Io Renzi – sostiene – non l’ho mai sentito prima di essere incaricato. Mi ha chiamato la sera prima della formazione del suo nuovo partito. Io sono stato chiaro: se mi avessi avvertito io avrei preteso che nel tavolo della formazione avvenisse il confronto anche con il suo gruppo prima di andare al Parlamento”.

A proposito della questione dei migranti, Conte dice di averne parlato a lungo molto con Emmanuel Macron. “Sarò testardo – sottolinea – ma noi non possiamo accettare che la ripartizione non tenga conto dei migranti economici. Su questo non darò tregua a Macron e anche alla cancelliera Angela Merkel, dobbiamo avere un meccanismo di ripartizione automatica a livello europeo. All’inizio dicevo che dovevano partecipare tutti i 28 Stati. E su questo punto non ho mutato posizione. Non terremo i migranti da soli sul nostro territorio”.