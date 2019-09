Roma, Salvini pensa alla conquista della Capitale

Matteo Salvini non nasconde più il piano per Roma. Il leader leghista immagina un primo cittadino del Carroccio alla guida della Capitale. “I romani – sostiene l’ex ministro dell’Interno in un’intervista radiofonica ai microfoni di Rtl 102,5 – ci chiedono che la Lega sia protagonista. Sul candidato sindaco valuteremo con gli alleati”.

Salvini parla del futuro candidato alle elezioni capitoline e lancia un segnale a tutto il centrodestra. Chiaramente, immagina che un candidato sindaco leghista possa conquistare la Capitale.

Dopodiché, l’attenzione di Salvini torna sullo scenario politico nazionale. Seppure usi una metafora calcistica, la sua idea è assolutamente chiara: “Io – sostiene – preferisco sempre il gioco di squadra: ho visto il derby e servono sempre 11 giocatori per vincere, uno non vince. C’è una coalizione che non è formata solo dai partiti, ci sono liste civiche. L’obiettivo – aggiunge – è includere chi è disgustato dalla politica da questo governo formalmente legittimo ma secondo milioni di italiani abusivo”.

Poi Salvini attacca il governo giallorosso: “Non è normale – afferma – che in un Paese con la crescita attorno allo zero, ci si occupi di merendine: alla salute ci pensano mamma e papà. L’ultima cosa di cui l’Italia ha bisogno sono nuove tasse”.