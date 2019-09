Migranti, Salvini smentisce Di Maio: “Sbarchi raddoppiati”

Matteo Salvini attacca Luigi Di Maio sulla questione dei migranti. “Immigrazione? La matematica – sostiene il leader leghista – smentisce Di Maio. Nel settembre 2019, grazie ai porti riaperti dal governo abusivo, gli sbarchi sono quasi raddoppiati rispetto all’anno scorso, da 947 a 1716. Il resto è aria fritta. I trafficanti ringraziano, gli italiani no”.

Ai microfoni di Radio Radicale, l’ex ministro dell’Interno replica a Giuseppe Conte, rispetto alla distribuzione negli altri Paesi Ue dei migranti che sbarcavano dalle navi delle Ong. “Vorrei ricordare al presidente del Consiglio Giuseppe Conte – afferma Salvini – che i capi di governo europei ero io a contattarli per risolvere le redistribuzioni dei migranti e non lui, lui si rivendeva solamente i risultati”.

Secondo Salvini, “gli sbarchi in questo mese sono aumentati del cento per cento. Sono dati drammatici”. Per il leader del Carroccio, “sono più che raddoppiati rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Quindi, dopo tutte le chiacchiere di questi giorni, per la prima volta dopo due anni abbiamo un raddoppio degli sbarchi. Quindi invito Di Maio e Conte a lavorare di più e a occuparsi di meno di Salvini che non merita tutta la loro attenzione. La redistribuzione? Vedo a quello che vedo, cioè a un raddoppio degli sbarchi”.

D’altro canto, a salutare positivamente il nuovo corso sui migranti del governo giallorosso è il dem Marco Minniti, ex titolare del Viminale. “L’esordio della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese – afferma Minniti – è stato eccellente. E gli accordi di Malta sono un buon primo passo, senza trionfalismi perché ci sarà ancora da lavorare”.

Secondo il deputato del Pd, “quella dei porti chiusi era una drammatica propaganda”. E per Minniti “serviva a nascondere due cose: gli sbarchi nel nostro Paese non si sono mai fermati, anzi il 90 per cento degli arrivi è direttamente gestito dagli scafisti, quindi con un trionfo della illegalità”.