Legge elettorale, sei Regioni chiedono il referendum: Salvini esulta

Anche l’Abruzzo dice sì al referendum. Dopo Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sardegna e Piemonte, via libera anche in Abruzzo dopo tre giorni di scontri procedurali e minacce di esposti. Sei Consigli regionali hanno approvato il provvedimento per chiedere una consultazione popolare che abroghi la quota proporzionale prevista nella legge elettorale nazionale. A questo punto, è stata raggiunta e superata la soglia delle cinque Regioni necessarie per ottenere il referendum.

Ieri sera Matteo Salvini aveva esultato dal palco della festa della Lega a Genova. “Mi è arrivato un messaggio dal presidente della Regione Piemonte – ha detto – è ufficiale: la primavera prossima avremo un referendum sul maggioritario. Finalmente potranno votare 60 milioni di italiani. Chi vince governa, chi perde non rompe le palle”.

Il leader del Carroccio si è rivolto ai militanti: “State tranquilli proveranno a fermare anche questo referendum, ma raccoglieremo milioni di firme”.

Ma i cinque stelle piemontesi hanno attaccato Salvini. “Ha ordinato il #Papettellum una nuova legge elettorale a suo uso e consumo, il Piemonte ha ubbidito agli ordini”.

Secondo Stefano Ceccanti, costituzionalista, deputato del Pd, “il referendum sul Rosatellum promosso dalla Lega nei Consigli regionali è ‘ingegnoso’ ma è anche ‘inammissibile’ e quindi sarà cassato dalla Corte costituzionale”. Per Ceccanti, “il quesito è ‘ingegnoso’ non tanto perché toglie tutta la parte proporzionale della legge Rosato, operazione tecnicamente agevole, ma perché cerca di trovare una soluzione al nodo di come creare i collegi. Eppure, il quesito non funziona perché promette che ce ne siano di nuovi, ma non è in grado di assicurarlo. Quando i giudici della Corte dovranno valutare l’ammissibilità non avranno la sicurezza di una legge applicabile a prescindere da eventi successivi: la condizione che richiedono ai referendum in questa materia. Quindi è inammissibile”.

Intanto, l’Ufficio stampa della Lega comunica che “lunedì 30 settembre, alle 11, sarà presentato in Cassazione il quesito per il referendum elettorale dopo il via libera dei cinque consigli regionali”.