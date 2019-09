Manovra, dissidi nella maggioranza: Salvini all’attacco

Il vertice notturno a Palazzo Chigi sulla Manovra è durato oltre quattro ore. Senza successo. Oggi si lavorerà tutta la giornata. L’obiettivo è trovare una sintesi per il Consiglio dei ministri previsto alle 18.30.

Ma l’accordo sul Def è ancora lontano. L’incontro promosso dal premier Giuseppe Conte ha registrato la partecipazione del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, dei capi delegazione Luigi Di Maio (M5s), Dario Franceschini (Pd), Roberto Speranza (Leu), Teresa Bellanova (Iv), oltre al sottosegretario Riccardo Fraccaro (M5s). Lo scontro nella maggioranza che sostiene il governo giallorosso è legato all’aumento dell’Iva. Di Maio e Renzi sono contrari.

L’ex premier affida a Twitter il suo pensiero. “Abbiamo fatto un governo – scrive Renzi – per mandare a casa Salvini e per non aumentare l’Iva. Da noi zero polemiche su ministeri, sottosegretari, sul passato. Ma aumentare l’Iva è schiaffo ai consumatori, specie ai più poveri e porta alla recessione. Ecco perché Italia Viva è contro l’aumento dell’Iva”. A Renzi replica il sindaco di Milano Beppe Sala: “Si possono fare dei distinguo di natura politica, ma se questo governo indentifica alcune soluzioni come le uniche possibili, le si vota”.

Per Di Maio, “l’Iva non può aumentare, né nell’aliquota minima, né nell’intermedia, né in quelle più alte. E la legge sullo ius culturae, non è una priorità”. Ma le reazioni del Pd sono altrettanto dure. “Vedo – ha sottolineato Franceschini – che poco prima della riunione a Palazzo Chigi, Di Maio ha annunciato in modo ultimativo in tivù una serie di posizioni sulla legge di Bilancio e su molto altro. Cose anche interessanti che credo impegnino il suo movimento, ma di certo non impegnano l’intera maggioranza”.

L’altra materia che causa dissidi nel governo riguarda le risorse per la Manovra: dove è possibile trovarle per scongiurare gli aumenti selettivi dell’Iva?

Gualtieri ha dovuto precisare: “Il governo – ha dichiarato il ministro dell’Economia – non ha ancora presentato nessun piano sull’Iva. L’orizzonte non è la NaDef (è la nota di aggiornamento al Def, Documento di economia e finanza, ndr) ma la Manovra. Invito tutti alla calma”. Naturalmente, Matteo Salvini ha attaccato a testa bassa il governo. “Secondo Gualtieri gli italiani sono scemi? Hanno passato mesi a dire che facevano questo governo per evitare l’aumento dell’Iva. E oggi propongono l’aumento dell’Iva? Non scherziamo”. Il leader della Lega avverte: “Noi con la pace fiscale, avremmo portato a casa almeno 10 miliardi. Questo è stato tolto dal dibattito politico, ma in un momento di crisi di consumi non si possono proporre altre tasse. Qui stanno scherzando con il lavoro della gente”.