Destra Liberale, l’intervento di Lucatelli (“Stato Minimo”)

Pubblichiamo l’intervista a cura di Federica Pansadoro al dottor Gianluca Lucatelli, socio fondatore dell’associazione culturale “Stato Minimo”, che traccia il quadro politico in cui il suo gruppo si sta muovendo, insieme agli amici del “L’Opinione delle Libertà”, per delineare il solco culturale e l’area di riferimento autenticamente liberale ma collocata a destra per contenuti, visioni economiche ed azioni concrete.

Lucatelli è intervenuto a margine del convegno di presentazione dell’associazione politico-culturale Destra Liberale promossa dal direttore de “L’Opinione delle Libertà” Arturo Diaconale, dal deputato della Lega Giuseppe Basini, da Alessandro Sacchi dell’Unione monarchica italiana e da Michele Gelardi, presidente di Stato Minimo.