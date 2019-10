Regionali, Berlusconi: “Centrodestra vince solo con noi”

Silvio Berlusconi è convinto di vincere in Umbria. “Il centrodestra unito – ha detto il Cavaliere – è una grande realtà, lo si è visto sabato scorso a Roma, ma può vincere solo se, accanto alla destra, esiste un forte centro liberale, cattolico, garantista”. Per l’ex premier è “questo il ruolo di Forza Italia nella coalizione. Per svolgerlo al meglio in Umbria abbiamo messo in campo una lista di cui sono orgoglioso, basata sui nostri sindaci e amministratori locali, persone che conoscono bene il territorio”.

Domenica 27 ottobre dalle 7 fino alle 23 oltre 700mila cittadini umbri sono chiamati a votare per l’elezione del nuovo governatore e per il rinnovo del Consiglio Regionale. I canditati presidente sono 8, mentre le liste sono 19. Di fatto si tratterà di una sfida a due tra la candidata del centrodestra Donatella Tesei e quello di Pd-M5s, Vincenzo Bianconi. Sarà un test chiave che avrà risvolti anche sulla politica nazionale.

Secondo la forzista Mara Carfagna, “il centrodestra rappresenta un’alternativa per il buon governo”. La vicepresidente della Camera ritiene che per gli umbri sia “venuto il momento di cambiare uno status quo che non ha garantito il loro benessere, i loro risparmi, i loro posti di lavoro. Per farlo, hanno l’opportunità di votare per una coalizione, quella di centrodestra, che ha già dimostrato di saper mettere insieme un modello di buon governo fondato sull’efficienza, sull’efficacia e sulla trasparenza dell’azione amministrativa”.

Per la Carfagna, “tutti gli indicatori economici ci dicono che l’Umbria sta scivolando verso indici di recessione e povertà simili alle aree più depresse del Mezzogiorno. La crescita economica si è arrestata, la disoccupazione è cresciuta, i padri di famiglia perdono il lavoro e fanno fatica a ritrovarlo, i giovani non lo trovano e infatti l’Umbria è la quarta regione per emigrazione dei giovani all’estero. Bisogna cogliere l’occasione, cambiare il governo della Regione e arrestare subito questo declino”.