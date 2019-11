Fondo Ue salva-Stati, Salvini e Meloni attaccano Conte

Matteo Salvini e Giorgia Meloni puntano il dito contro Giuseppe Conte. L’oggetto del contendere è la riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Il cosiddetto Fondo salva-Stati. I due leader sovranisti sostengono che il premier abbia avallato la riforma del Mes senza il confronto con il Parlamento. ‘Conte – ha attaccato Salvini su Facebook – venga subito in Parlamento a dire la verità. Il sì alla modifica del Mes sarebbe la rovina per milioni di italiani e la fine della sovranità nazionale’.

Intanto, il Movimento cinque stelle invoca un confronto interno alla maggioranza di governo sulla riforma del Mes. Palazzo Chigi, dopo le critiche dell’opposizione, ha fatto sapere che, al momento, non è stato siglato alcun accordo. Tuttavia, i deputati pentastellati della Commissione Finanze, in una dura nota, affermano che ‘il Parlamento aveva dato un preciso mandato al presidente del Consiglio. La discussione sul Mes deve essere trasparente. Il Parlamento non può essere tenuto all’oscuro dei progressi nella trattativa e non è accettabile alcuna riforma peggiorativa’.

Poi gli onorevoli grillini si rivolgono a Luigi Di Maio. ‘Oggi è chiaro, invece, che la riforma del Mes sta andando proprio nella direzione che il Parlamento voleva scongiurare. Chiediamo al capo politico di far convocare un vertice di maggioranza, perché sul Mes noi non siamo d’accordo’.

Nel frattempo, fonti del ministero dell’Economia, affermano che il ministro Roberto Gualtieri aveva chiesto al Parlamento di essere ascoltato sul dossier. ‘Il ministro ha inviato lo scorso 7 novembre al presidente della Commissione Finanze senatore Alberto Bagnai la richiesta di essere audito in merito alla riforma del Mes, della quale è stata programmata la firma in dicembre sulla base dell’intesa raggiunta dal Consiglio europeo nello scorso mese di giugno. L’audizione è stata calendarizzata per il prossimo 27 novembre’.