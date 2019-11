Muro, Ue e Putin: le verità di Gorbaciov

L’ex presidente dell’Urss e premio Nobel per la Pace, Mikhail Gorbaciov, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al direttore di Real Inside Magazine, Alessandro Iovino. Oltre che alcune riflessioni sul Trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, il leader sovietico, che avanzò le riforme di glasnost e perestrojka, ha parlato, tra l’altro, di Europa, Russia, il ruolo di Valdimir Putin nel mondo ed i 100 anni della rivoluzione russa.

Il lungo reportage “Oltre il muro. Intervista a Mikail Gorbačëv” è stato presentato lunedì scorso - in concomitanza con il lancio in Rete della rivista www.realinside.it - nel corso di una conferenza stampa al Senato (Sala Caduti di Nassiriya), alla presenza, tra gli altri, del professor Vladimir Polyakov, consulente politico e responsabile per i rapporti con i media della Fondazione Gorbačëv, e della giornalista Rai, inviata di “Porta a Porta”, Giancarla Rondinelli. Ha concluso i lavori il senatore Lucio Malan.

