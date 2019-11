Mes, Salvini attacca Conte e chiede l’intervento di Mattarella

Sulla riforma del Mes, il cosiddetto Fondo salva-Stati, si consuma l’ennesimo scontro fra maggioranza e opposizione. Matteo Salvini attacca il premier. “Giuseppe Conte – ha detto alla Camera – ha compiuto un attentato ai danni degli italiani”. Il leader della Lega ha invocato l’intervento di Sergio Mattarella affinché “faccia valere la Costituzione”.

Su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti critica Salvini. “La Lega vive alimentando paure. Quando era al Governo – scrive il leader dem – Salvini ha condiviso e approvato la riforma del Fondo salva-Stati. Ora, come al solito, diffondono teorie false per danneggiare l’Italia, la sua forza e credibilità, per allontanarla dall’Europa e indebolirla. Non lo permetteremo mai”.

Nella polemica interviene anche il plenipotenziario del Carroccio Giancarlo Giorgetti. “La Lega – sostiene il leghista– sapeva del Mes e abbiamo detto la nostra nelle sedi in cui doveva essere fatto. Ci sono sedi informali in cui si preparano i negoziati e in quelle sedi abbiamo detto il nostro no. Poi l’abbiamo fatto nella sede Regina, in Parlamento, dove avremmo dovuto farlo?”.

Per il ministro grillino dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli “è una polemica surreale, ma un rallentamento nelle posizioni sarebbe una buona idea”. Il presidente del Consiglio dal Ghana assicura che sarà presto in Aula. “E avremo la possibilità di chiarire a tutti gli italiani quello che sta accadendo, sul negoziato e su come ci siamo arrivati”. Il premier riferirà alla Camera lunedì alle 13 per una informativa sulla vicenda del Mes.

Intanto, Luigi Di Maio, stamattina, dai microfoni di Radio Anch’io, su Radio Uno, ha chiesto un vertice di maggioranza. Nel pomeriggio è prevista l’assemblea dei deputati e senatori del M5s con Di Maio sull’argomento. La riunione, inizialmente prevista per ieri sera, era stata rinviata a causa del protrarsi dei lavori d’Aula alla Camera. La riunione, nella Sala Tatarella, era riservata ai componenti delle Commissioni Bilancio e Finanze dei due rami del Parlamento ma “data l’importanza del tema l’incontro è aperto a tutti gli interessati”.