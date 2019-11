Manovra: slitta lotteria degli scontrini, plastic tax giù del 70%

Un taglio di netto alla tassa sulla plastica e una riduzione delle “microtasse” di circa un miliardo. Il rinvio a luglio della lotteria degli scontrini. Lo stop alle multe per i commercianti che non aderiscano. Eccole, alcune delle novità nel cantiere della Manovra. Tanto resta da definire. Le Commissioni di Camera e Senato che esaminano decreto fiscale e legge di bilancio sono ferme: si tenterà un’accelerazione nel fine settimana. Ma non è detto che si riesca, sia perché c’è chi, come Italia Viva, già fa sapere di non accontentarsi, sia perché ci sono coperture ancora da trovare. E cresce l’allarme tra chi vede a rischio le sue proposte, come le deputate di maggioranza che fanno appello al ministro Roberto Gualtieri per mettere “in salvo” il loro emendamento per la “tampon tax”, la riduzione dell’Iva sugli assorbenti.

Ad agitare gli animi ci sono anche temi come il carcere agli evasori, su cui prosegue il braccio di ferro. Sulla plastica, intanto, il Governo sembra mettere un primo tassello, accogliendo le indicazioni delle aziende, concentrate in particolare in Emilia-Romagna. Un emendamento dovrebbe tagliare l’imposta del 70 per cento ed escludere non solo la plastica compostabile e biodegradabile, ma anche quella riciclata e tutti i dispositivi medici e gli imballaggi di medicinali, incluse le siringhe. Di più, Gualtieri, che annuncia un “piano nazionale per la plastica sostenibile”, starebbe lavorando per rafforzare gli incentivi per la riconversione della produzione verso riciclo e riuso (c’è già un credito d’imposta del 10% fino a 20mila euro). Se si somma al “quasi azzeramento” dell’imposta sulle auto aziendali, si arriva a una riduzione delle microtasse in manovra di circa 1 miliardo, con coperture ancora da indicare (ma si conterebbe sul miglioramento delle entrate fiscali). A Iv però non basta: la richiesta è abolire del tutto la plastic tax. I lavori sulla legge di bilancio dovrebbero entrare nel vivo nel fine settimana, al Senato, per arrivare in Aula come previsto il 3 dicembre.

Quasi una “mission impossible”, che però permetterebbe (come chiede anche il capogruppo del Pd, Andrea Marcucci) di approvare la legge di bilancio in tre letture e rinviare alcune delle modifiche alla Camera, per poi tornare al Senato per il via libera, magari tra Natale e Capodanno. Anche a Montecitorio si proverà nelle prossime ore un’accelerazione sul decreto fiscale, per portarlo in Aula venerdì (e approvarlo con probabile voto di fiducia). Ma non solo i tempi sono assai ristretti: restano ancora da sciogliere diversi nodi, a partire dalle modifiche alla norma sul carcere e la confisca per gli evasori, su cui una riunione registra una nuova fumata nera. Si va verso invece verso un’intesa sull’allentamento alla stretta sugli appalti. Per gli enti locali arrivano 100 milioni in manovra e un aumento a 1400 euro degli stipendi dei sindaci di piccoli comuni. Mentre potrebbe diventare una detrazione, la “tampon tax” su cui Laura Boldrini e altre deputate annunciano battaglia al grido di “il ciclo non è un lusso”.

Abbassare l’Iva dal 22 al 10 per cento, oltre a costare oltre 200 milioni, ha infatti dei problemi tecnici: l’idea è introdurre in manovra una detrazione delle spese per assorbenti in proporzione al reddito. Tra le modifiche annunciate c’è poi lo stop alle multe legate alla lotteria degli scontrini, che partirà da luglio e non da gennaio. E ancora: la possibilità per le imprese di continuare a compensare eventuali debiti fiscali con i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione, semplificazioni per chi accetta pagamenti con carte e bancomat. E modifiche attese come 900 borse di studio in medicina e 315 assunzioni all’arsenale di Taranto. In arrivo anche il nuovo calendario del 730 che si dovrà inviare non più entro il 23 luglio ma entro il 30 settembre.