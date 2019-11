Sondaggi: Lega accusa una flessione, Fdi “sfonda” soglia 10 per cento

La Lega registra un leggero calo, il Pd, nonostante la scissione di Matteo Renzi è in risalita e Fratelli d’Italia, per la prima volta supera la soglia del 10 per cento. Sono emersi dai sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera. Rispetto al 31 ottobre, il Carroccio perde 2,4 punti percentuali, scendendo al 31,9 per cento. Ma il partito di Matteo Salvini si conferma largamente primo.

Dopo la fondazione di Italia viva, il Pd cresce di 0,9 punti, tornando vicino al risultato delle ultime elezioni. Va male per il Movimento 5 stelle (-1,3 per cento), oggi al 16,6 per cento, mentre sale oltre il 10 per cento (al 10,6 per cento) il partito guidato da Giorgia Meloni. Seguono Forza Italia, costante al 6,2 per cento, e Italia viva, al 5,3 per cento, in calo dello 0,9 per cento.

La coalizione del governo giallorosso è accreditata del 34,7 per cento dei consensi, in calo dello 0,4 per cento rispetto a un mese fa.

Tra i leader più amati dagli italiani, in testa c’è sempre il premier Giuseppe Conte, che comunque perde 6 punti percentuali passando dal 53 per cento del 31 ottobre al 47 per cento del 28 novembre. Chi scala una posizione, pur perdendo un punto percentuale, è Giorgia Meloni, al 40 per cento, mentre crolla Matteo Salvini: -8 per cento e 37 per cento dei consensi. In ascesa Teresa Bellanova, che passa dal 22 per cento al 23 per cento, e Roberto Speranza (dal 19 per cento al 23 per cento). Arretrano pesantemente Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Perdono sei punti in un mese e si attestano rispettivamente al 18 per cento. Si trovano un solo punto in più di Silvio Berlusconi.