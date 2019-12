Sardine: i vecchi (sinistri) argomenti

“Noi sventoliamo libri”.

Se fosse rimasto qualche (piccolo) dubbio sulla matrice culturale delle Sardine, possiamo dire che è definitivamente dissolto. Loro sventolano i libri, mentre gli “altri” sono poveri ignoranti.

Per trovare conferma di questo dogma, ho guardato qualche intervista. Sorpresa! Sono uguali agli “altri”; dicono sciocchezze (o cose intelligenti) esattamente come gli altri. Eh... la fai facile tu. Gli “altri” coltivano la cultura dell’odio.

Forse neppure questo è vero. Forse, è vero il contrario. Se, come pare, la maggioranza degli italiani sta dall’altra parte, i fatti dicono che non si respira un clima di odio e persecuzione. Potrei sbagliare, ma non mi pare che le cose stiano così.

Allora, gratta gratta, viene fuori il vecchio simbolo della sinistra militante: stessi toni, stessi argomenti, persone diverse. Stessi mandanti.

Quelli che, riempiendo per procura una piazza ed esercitando il legittimo diritto di manifestare, fanno di tutto per scongiurare il voto dal quale uscirebbero sonoramente sconfitti.