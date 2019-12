Dl fisco arriva in Aula al Senato, il governo ha chiesto la fiducia

Sul Decreto fiscale il governo giallorosso non vuole correre rischi. Per queste ragioni, ha posto la questione di fiducia. Lo ha annunciato il ministro grillino per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Il voto da parte dell’Aula di Palazzo Madama è previsto per il tardo pomeriggio. Il provvedimento, incassato l’ok dei senatori in seconda lettura senza modifiche, una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale sarà legge.

Il Decreto fiscale è arrivato in Aula al Senato senza il mandato al relatore. Il testo è stato modificato alla Camera e secondo l’intesa di maggioranza non deve assolutamente subire ulteriori ritocchi prima di ottenere il disco verde definitivo del Parlamento. La commissione Finanze non è riuscita a terminare l’esame degli emendamenti rispettando il timing fissato e il provvedimento è passato quindi all’esame dell’assemblea senza aver concluso il passaggio in commissione al Senato.

Ieri si è registrato il via libera alla Manovra con la fiducia. Il governo sarebbe intenzionato a mettere la fiducia alla Camera dei deputati già domenica 22 dicembre, il giorno dell’approdo a Montecitorio.