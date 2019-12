Sondaggio: Lega e Pd in calo, Fratelli d’Italia sfonda quota 10 per cento

Il sondaggio politico d’inizio settimana certifica l’exploit di Fratelli d’Italia. Nell’appuntamento del lunedì sera, Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana segnala il “boom” del partito di Giorgia Meloni. Fdi sfonda quota 10 per cento, attestandosi al 10,7.

La classifica è guidata sempre dalla Lega. Ma il Carroccio, rispetto a sette giorni fa perde quasi un punto percentuale (0,8 per cento) e si ferma al 32,2 per cento. Anche il Pd accusa ancora una flessione, scendendo di mezzo punto percentuale: 17,5 per cento. Adesso i dem si attestano su percentuali imbarazzanti. Quasi la metà del partito guidato da Matteo Salvini. Al Movimento 5 stelle va leggermente meglio. Infatti, i grillini, in controtendenza rispetto alle ultime settimane, guadagnano, salendo appena dello 0,2 per cento. Ora si trovano al 15,7 per cento.

Dietro i pentastellati, Fdi al 10,7. Dopodiché, ecco Forza Italia, ampiamente terzo partito del centrodestra. Il partito fondato da Silvio Berlusconi è in crescita dello 0,4 per cento ed è accreditato del 5,7 per cento. Il centrodestra unito è accreditato del 48,6 per cento. Se si somma anche Cambiamo! di Giovanni Toti, all’uno per cento, il centrodestra si ferma poco prima del 50 per cento: 49,6 per cento.

Italia viva, la creatura politica di Matteo Renzi, è ferma al 5,1 per cento dei consensi. La Sinistra è accreditata del 3,5 per cento. Anche il partito di Carlo Calenda, Azione, è dato al 3 per cento. I Verdi si trovano al 2,3. Mentre +Europa di Emma Bonino è all’1,4 per cento. Un dato interessante sottolineato da Swg per il Tg La7 è relativo al cosiddetto “Partito fantasma”. Un partito che vale, addirittura, il 38 per cento degli intervistati.