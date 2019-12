“Auguro a Matteo Salvini di dimostrare la sua innocenza, come lo auguro a tutti”.

Parla Luigi Di Maio, ministro degli Esteri della Repubblica.

Non è una castroneria; è una frase ignobile, che rivela quale sia il pensiero dei pentastellati in materia di Giustizia. È l’accusato a dovere dimostrare la propria innocenza, non il contrario.

La presunzione di non colpevolezza della scritta in Costituzione è una bazzecola.

Ora, qualcuno mi farà osservare che è un modo di dire; che lo dicono tutti. Sbagliano tutti, allora. I modi di dire che usi mostrano chi sei. D’altra parte, come dice qualcuno riferendosi a coloro che vengono assolti, non esistono innocenti, ma colpevoli che l’hanno fatta franca.