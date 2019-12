Il Futuro. Ciò che non c’è ancora, che ancora non esiste, ma che giorno per giorno ci immaginiamo, facendo progetti, temendo pericoli e cullando aspettative. Perché l’uomo ha questa caratteristica : non sa vivere senza la prospettiva del futuro, non sa vivere senza immaginarsi quel che sarà. E questo è vero per il singolo nella sua vita, come per le comunità nella loro. Di questa prospettiva di futuro oggi abbiamo bisogno più che in passato, quando, in una società in apparenza immutabile, il semplice susseguirsi delle stagioni regolava la vita in modo prevedibile. Ne abbiamo bisogno per prepararci ad un domani che sappiamo sarà enormemente differente, ne abbiamo bisogno per sapere che ci sarà un domani. E allora dobbiamo sforzarci di prevedere. Di prevedere senza la possibilità di poter semplicemente determinare il futuro, per gli infiniti parametri che si sommano e si influenzano (e in questo sta la nostra libertà) ma con la volontà di individuare degli scenari che ci permettano di concorrere a disegnarlo. Degli scenari costruiti su statistiche, ipotesi e tendenze che potranno poi essere contraddette da altre, ma che ci permettano di formulare in modo razionale i problemi, per provare a risolverli. Dalle riserve di materie prime alla conservazione delle biodiversità, dal telelavoro all’intelligenza artificiale, dalla libertà di informazione alla rete pervasiva, dalla democrazia liberale allo stato di diritto, dalle aspirazioni della persona a quelle delle comunità, fino alla necessità e alla speranza di colonizzare lo spazio vicino, siamo coinvolti da mille problemi nuovi che si presentano tutti assieme. Eppure non possiamo non riflettere e non provare ad affrontarli. Non lo facciamo solo per i nostri discendenti, ma anche per noi stessi ed i nostri figli, perché il futuro condiziona il presente quanto e più del passato. Giuseppe Basini

Di questo e di altro si parlerà al convegno di studi intitolato “Avere un domani, riflettere per progettare un futuro umano” organizzato dalla Lega per Salvini Premier e dalla associazione culturale Destra Liberale Italiana il 15 e il 16 gennaio prossimi all’Hotel Massimo D’Azeglio di Roma (Via Cavour, 8). Di seguito il programma completo e gli interventi previsti durante la due giorni (salvo conferme e/o impedimenti):

PRIMA GIORNATA. MATTINA ORE 10

PRESIEDE ON. GABRIELE PAGLIUZZI

SALUTO AI CONVEGNISTI

ON. FRANCESCO ZICCHIERI

APERTURA CONVEGNO

UNO SGUARDO SUL FUTURO. CONOSCERE E PROGETTARE PER IL DOMANI

(GIANCARLO GIORGETTI)

LA COLONIZZAZIONE DEL SISTEMA SOLARE COME SPAZIO DI VITA

GIUSEPPE BASINI (Astrofisico), ON. ENZO SAVARESE (già dir. Cira)

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ROBOTICA, INTERNET E UMANESIMO

LORENZO RICCIARDI CELSI (Ing. Dott. Ric.), PAOLO PICCARI (Ord. Fil. Teor. Un. Si)

LA RIVOLUZIONE BIOLOGICA, LA BIONICA E L’ETICA

MAURO BASSETTI (Chimico, Dir. Ric. Cnr), PIERO CASCONE (Prof. di Chirurgia, Università ROMA I, Policlinico Umberto I)

I FUTURI SISTEMI D’ARMA E LA TERRA SEMPRE PIÙ STRETTA

RAFFAELE VOLPI, GUIDO CROSETTO (Pr. Fed. imprese Difesa e Spazio)

FISICA QUANTISTICA. LA NUOVA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

SERGIO BERTOLUCCI (Ord. Un. Bo, già dir. Ricerca Cern e pres. Grandi Rischi), GIANCARLO SUSINNO (Fisico particelle elementari, Cern, prof. emerito Università Calabria)

PRIMA GIORNATA. POMERIGGIO ORE 15,30

(PRESIEDE ARTURO DIACONALE)

LA DEMOCRAZIA LIBERALE NELLA SOCIETÀ DEL FUTURO

GIUSEPPE VEGAS (Doc. Econ. Università Cattolica), GIOVANNI ORSINA (Prof. Ordinario Luiss)

FORZA E RUOLO DEGLI ANACRONISMI NEL MONDO POSTMODERNO

ALESSANDRO SACCHI (Avv. Cassaz, Pres. Umi), PAOLO SARDOS ALBERTINI (Avv. Pres. L.N. Trieste)

DATE A CESARE. RATISBONA, L’OCCIDENTE, LA NOSTRA E LE ALTRE RELIGIONI

ROCCO BUTTIGLIONE (Prof. Filos. politica Un. Edith Stein Barcellona),

Ambasciatore GIULIO TERZI DI SANT’AGATA (Già ministro degli Affari Esteri)

LIBERTÀ DI INFORMAZIONE E DI ANTENNA IN ERA INFORMATICA

GIORGIO MULE’ (Doc. Comunic, già dir. Panorama), SENATORE MAURIZIO GASPARRI

TAVOLA ROTONDA

REALTÀ E RAPPRESENTAZIONE. I MEDIA E IL POLITICALLY CORRECT

AUGUSTO MINZOLINI (Opinionista de Il Giornale, già direttore del Tg1),

ENRICO MORBELLI (Dir. Scuola Liberalismo), FRANCO BECHIS (Dir. de IL TEMPO),

ALESSIO FALCONIO (Dir. Radio Radicale)

SECONDA GIORNATA. MATTINA, ORE 10

(PRESIEDE ON. CINZIA BONFRISCO)

ECOSISTEMA ED EFFETTO SERRA. MITI E REALTÀ, OGGI E DOMANI

FRANCO BATTAGLIA (Prof. Università Modena), SERGIO BARTALUCCI (Ricercatore Lab. Naz. Frascati),

RENATO ANGELO RICCI (Prof. emerito Fisica Nucleare, già pres. Società italiana di Fisica)

ALZARE I LIMITI ALLO SVILUPPO, PER LA LIBERTÀ. ECONOMIA CIRCOLARE

GIANCARLO MORANDI (Ing. Pres. Cobat Consorzio per il riciclo),

PIERLUIGI BORGHINI (Ing. Imprenditore, già pres. Industriali del Lazio)

IL MIX ENERGETICO PER L’ECOLOGIA E L’ECONOMIA

MAURIZIO CUMO (Em. Ing., Energ., acc. Scienze), UGO SPEZIA (Ing. nucleare, Sogin)

ORO, MONETA CARTACEA, ELETTRONICA E VIRTUALE

ON. MASSIMO GARAVAGLIA, CARLO PELANDA (Prof. Econ. Università Marconi Roma)

FLAT TAX CHIAMA FLAT CUT. TASSAZIONE INDIRETTA E FONDAZIONI

ON. GIUSEPPE BENEDETTO (pres. Fondazione Einaudi), ON. CLAUDIO BORGHI AQUILINI

RIVOLUZIONE DEL TELELAVORO IN URBANISTICA E RELAZIONI INDUSTRIALI

ON. CLAUDIO DURIGON, ON. ARCH. GABRIELE PAGLIUZZI (Expo Novegro)

SECONDA GIORNATA. POMERIGGIO ORE 15,30

(PRESIEDE ON. GIUSEPPE BASINI)

LO STATO DI DIRITTO, LA DEMOCRAZIA E I NUOVI PERICOLI

ON. RICCARDO MOLINARI, MICHELE GELARDI (Prof. Avvocato penalista)

UNA EUROPA DEMOCRATICA COME SVILUPPO DELLA NAZIONE ITALIANA

ON. CINZIA BONFRISCO, ON. CRISTINA PATELLI

SALVARE LE RADICI. L’IDENTITÀ PER LA NOSTRA LIBERTÀ E NOI STESSI

ON. GIANLUCA CANTALAMESSA, ARTURO DIACONALE (Dir. de L’OPINIONE DELLE LIBERTÀ)

TAVOLA ROTONDA

IL RUOLO DELLE FONDAZIONI LIBERAL-CONSERVATRICI

SENATORE ADOLFO URSO (Pres. FAREFUTURO), AVV. GIUSEPPE BENEDETTO (Pres. Fondazione Einaudi),

GEOFFREY VAN ORDEN (Pres. of NEW DIRECTION),

DOTT. RAFFAELLO SAVARESE (STATO MINIMO)

IL PERCHÉ DI UN CONVEGNO. IL FUTURO CHE DETERMINA IL PRESENTE.

GIUSEPPE BASINI (CONCLUSIONI FINALI)