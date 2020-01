LA LEGA PER SALVINI PREMIER

Invita al convegno di studi, insieme all’associazione culturale

DESTRA LIBERALE ITALIANA

“AVERE UN DOMANI. RIFLETTERE PER PROGETTARE UN FUTURO UMANO”

Due giorni di convegno di studi, all’Hotel Massimo D’Azeglio di Roma (via Cavour 18) il 15 e 16 gennaio 2020, organizzati dalla Lega per Salvini Premier e Destra Liberale Italiana per discutere del futuro. Perché l’uomo non sa vivere senza la prospettiva del futuro, non sa vivere senza immaginarsi quel che sarà. Dalle riserve di materie prime alla conservazione delle biodiversità, dal telelavoro all’intelligenza artificiale, dalla libertà di informazione alla rete pervasiva, dalla democrazia liberale allo stato di diritto, dalle aspirazioni della persona a quelle delle comunità, fino alla necessità e alla speranza di colonizzare lo spazio vicino: il futuro condiziona il presente quanto e più del passato.

Oltre ad esponenti politici e intellettuali dell’area di centrodestra – tra i quali Giuseppe Basini, Cinzia Bonfrisco, Guido Crosetto, Arturo Diaconale, Claudio Durigon Massimo Garavaglia, Maurizio Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Riccardo Molinari, Cristina Patelli, Adolfo Urso, Giuseppe Vegas e Francesco Zicchieri – parteciperanno al convegno alcuni dei più autorevoli cattedratici italiani.

Per maggiori informazioni: www.opinione.it