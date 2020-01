“Avere un domani, riflettere per progettare un futuro umano (seconda giornata)”

La Lega per Salvini premier, insieme all’associazione Destra Liberale italiana, ha tenuto a Roma presso l’Hotel Massimo D’Azeglio (in via Cavour 18) una due giorni di convegno relativo agli studi sul futuro. Dall’intelligenza artificiale alla bioetica, dalla moneta virtuale al regime fiscale, dall’ingegneria genetica alla colonizzazione dello spazio, si è cercato di individuare degli scenari che ci permettano di riflettere e prepararci ad un futuro che sarà completamente diverso ma nel quale vogliamo mantenere la nostra umanità.

Professori universitari, imprenditori, economisti, scienziati, fondazioni ed associazioni si sono alternati con i loro contributi. Nel video che segue gli interventi della seconda giornata.