La senatrice Stefania Craxi ha definito vergognosa l’assenza del governo alle celebrazioni del ventennale della scomparsa del proprio padre Bettino.

Invece di essere contenta, la senatrice ha espresso il proprio rammarico per “cotanta” assenza. Credo invece che i membri di questo Esecutivo al limite dell’inverosimile abbiano fatto bene a restarsene lontano dalla terra tunisina. La loro presenza sarebbe stata inutile, vacua e senza senso come lo è la loro rappresentatività ed autorevolezza e non sarebbe stata in grado di ridare alla figura di Bettino Craxi alcun tipo di riconoscimento, sia pure postumo. Meglio che i vari Conte, Di Maio, Franceschini e via dicendo siano stati lontano da Hammamet e da ciò che quel luogo rappresenta per il mondo socialista.

In qualche modo diversa, invece, è l’assenza del Partito Democratico evidentemente ancora non in grado di apprezzare l’operato di colui che fu l’ultimo vero statista italiano. Nicola Zingaretti e compagnia hanno evidentemente preferito rimanere in Italia ad inseguire gli imprevedibili alleati di maggioranza.