Regionali, scontro a distanza tra Conte e Salvini

Dopo le Regionali, va in scena il duello verbale tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Il premier, pur ribadendo il carattere “locale” del voto, non ha risparmiato una stoccata all’ex ministro dell’Interno. “Non ho cambiato idea – ha affermato Conte – avevo detto che sono appuntamenti elettorali regionali anche se per carità possiamo anche dare loro dei significati politici”. Dopodiché è arrivato l’affondo al segretario della Lega: “C’è stato chi – ha sottolineato il premier – ha inteso fare di questo appuntamento elettorale, impropriamente, un referendum contro o pro il governo nazionale. Mi riferisco a Salvini. È lui ad uscire come il grande sconfitto di questa competizione. I cittadini lo hanno inteso come referendum su di lui”.

Ovviamente la replica del capo del Carroccio non è tardata ad arrivare. “Rifarei tutto, anche il citofono. Vive male quel signore, vive di rabbia, di odio. Se lui si alza la mattina con l’incubo di Salvini è un problema suo. Ritengo che alcune battaglie, come la lotta alla droga e alla mafia, non abbiano colore politico”.

Ma Conte, intervistato ieri sera da Lilli Gruber, ad Otto e mezzo, su La7, ha detto che “la rabbia è un sentimento che non mi appartiene, lui è molto abile dal punto di vista comunicativo. Salvini è come quei giocatori che fanno fallo e si buttano per terra per dire che gli hanno fatto fallo. Lui insulta e si butta per terra per dire sono stato insultato. Nessun odio, né rancore”.

Lo scontro continua. Non c’è alcun dubbio. Siamo solo alla prima di una serie di puntare.