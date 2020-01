Il convegno di Lega e Destra Liberale Italiana su One Tv

Il convegno di studi intitolato “Avere un domani, riflettere per progettare un futuro umano”, organizzato dalla Lega per Salvini Premier e dalla associazione culturale Destra Liberale Italiana e tenutosi il 15 e il 16 gennaio scorsi all’Hotel Massimo D’Azeglio di Roma, verrà trasmesso a partire dalle ore 12 domenica 2 e 9 febbraio su One Tv (Canale 86 del digitale terrestre nella regione Lazio). La “due giorni” del convegno a cui hanno partecipato intellettuali, studiosi e personalità del mondo della politica, della cultura, dell’imprenditoria e dell’informazione verrà trasmessa inoltre h24 sul Canale YouTube di One Tv. A seguire il programma completo degli interventi che si sono succeduti durante la “due giorni”:

PRIMA GIORNATA. MATTINA ORE 10

PRESIEDE ON. GABRIELE PAGLIUZZI

SALUTO AI CONVEGNISTI

ON. FRANCESCO ZICCHIERI,

ON. GIUSEPPE BASINI

APERTURA CONVEGNO

UNO SGUARDO SUL FUTURO. CONOSCERE E PROGETTARE PER IL DOMANI

(ON. GIANCARLO GIORGETTI)

LA COLONIZZAZIONE DEL SISTEMA SOLARE COME SPAZIO DI VITA

ON. GIUSEPPE BASINI (Astrofisico),

ON. ENZO SAVARESE (già dir. Cira)

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ROBOTICA, INTERNET E UMANESIMO

GIORGIO A. ROSSI (Ing. Imprenditore settore Automazione),

PAOLO PICCARI (Prof. Fil. Teor. Un. Si),

BENEDETTO INTRIGILA (Prof. Ord. Informatica Università Roma Due)

LA RIVOLUZIONE BIOLOGICA, LA BIONICA E L’ETICA

DAVIDE EDERLE (Biotecnologo, pres. Ass. nazionale Biotecnologi Italiani),

PIERO CASCONE (Prof. di Chirurgia, Università Roma I, Policlinico Umberto I),

MARIANO BIANCA (Prof. Filos. Teor. Un. Siena)

I FUTURI SISTEMI D’ARMA E LA TERRA SEMPRE PIÙ STRETTA

ON. RAFFAELE VOLPI,

GUIDO CROSETTO (Pres. Fed. Imprese Difesa e Spazio)

FISICA QUANTISTICA. LA NUOVA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

MARCO RICCI (Pr. Ric. Lab. Naz. Infn, Resp. Naz. Raggi cosmici Alta energia),

SERGIO BERTOLUCCI (Ord. Un. Bo, già dir. Ricerca Cern e pres. Grandi Rischi),

GIANCARLO SUSINNO (Fisico particelle elementari, Cern, prof. emerito Università Calabria)

PRIMA GIORNATA. POMERIGGIO ORE 15,30

(PRESIEDE ARTURO DIACONALE)

LA DEMOCRAZIA LIBERALE NELLA SOCIETÀ DEL FUTURO

GIUSEPPE VEGAS (Doc. Econ. Università Cattolica),

GIOVANNI ORSINA (Prof. Ordinario Luiss)

FORZA E RUOLO DEGLI ANACRONISMI NEL MONDO POSTMODERNO

ALESSANDRO SACCHI (Avv. Cassazionista, Pres. Unione Monarchica Italiana),

PAOLO SARDOS ALBERTINI (Avv. Pres. L.N. Trieste)

DATE A CESARE. RATISBONA, L’OCCIDENTE, LA NOSTRA E LE ALTRE RELIGIONI

GUGLIELMO DE GIOVANNI CENTELLES (Prof. Mediev. Unisob Napoli),

ON. ROCCO BUTTIGLIONE (Prof. Filos. politica Un. Edith Stein Barcellona),

AMB. GIULIO TERZI DI SANT’AGATA (Già ministro degli Affari Esteri)

LIBERTÀ DI INFORMAZIONE E DI ANTENNA IN ERA INFORMATICA

ON. GIORGIO MULE’ (Doc. Comunicazione, già dir. Panorama),

SEN. MAURIZIO GASPARRI

TAVOLA ROTONDA

REALTÀ E RAPPRESENTAZIONE. I MEDIA E IL POLITICALLY CORRECT

AUGUSTO MINZOLINI (Opinionista de Il Giornale, già direttore del Tg1),

ENRICO MORBELLI (Dir. Scuola Liberalismo),

FRANCO BECHIS (Dir. de Il Tempo),

ALESSIO FALCONIO (Dir. Radio Radicale)

SECONDA GIORNATA. MATTINA, ORE 10

(PRESIEDE ON. CINZIA BONFRISCO)

ECOSISTEMA ED EFFETTO SERRA. MITI E REALTÀ, OGGI E DOMANI

FRANCO BATTAGLIA (Prof. Università Modena),

SERGIO BARTALUCCI (Ricercatore, presidente Astri),

CORRADO OCONE (Filosofo Luiss)

ALLARGARE I LIMITI ALLO SVILUPPO PER LA LIBERTÀ. L’ECONOMIA CIRCOLARE

GIANCARLO MORANDI (Ing. Pres. Cobat Consorzio per il riciclo),

PIERLUIGI BORGHINI (Ing. Imprenditore, già pres. Industriali del Lazio)

IL MIX ENERGETICO PER L’ECOLOGIA E L’ECONOMIA

FABRIZIO CUMO (Ing. doc. Un. Roma Uno Energ.),

ANTONIO NAVIGLIO (Doc. Un. Roma, SRS)

ORO, MONETA CARTACEA, ELETTRONICA E VIRTUALE

ON. MASSIMO GARAVAGLIA,

CARLO PELANDA (Prof. Econ. Università Marconi Roma)

FLAT TAX COMPORTA FLAT CUT. TASSAZIONE INDIRETTA E FONDAZIONI

ON. GIUSEPPE BENEDETTO (Pres. Fondazione Einaudi),

ON. CLAUDIO BORGHI AQUILINI,

ELENA VIGLIANO (Fiscalista, Ass. Stato Minimo)

RIVOLUZIONE DEL TELELAVORO IN URBANISTICA E RELAZIONI INDUSTRIALI

ON. CLAUDIO DURIGON,

ON. ARCH. GABRIELE PAGLIUZZI (Expo Novegro)

SECONDA GIORNATA. POMERIGGIO ORE 15,30

(PRESIEDE ON. GIUSEPPE BASINI)

LO STATO DI DIRITTO, LA DEMOCRAZIA E I NUOVI PERICOLI

ON. RICCARDO MOLINARI,

MICHELE GELARDI (Prof. Avvocato penalista)

UNA EUROPA DEMOCRATICA COME SVILUPPO DELLA NAZIONE ITALIANA

ON. CINZIA BONFRISCO (Eurodeputata),

ON. CRISTINA PATELLI

SALVARE LE RADICI. L’IDENTITÀ PER LA NOSTRA LIBERTÀ E NOI STESSI

FEDERICO IADICICCO (Econom. pres. Anpit),

ARTURO DIACONALE (Dir. de L’Opinione delle Libertà)

TAVOLA ROTONDA

IL RUOLO DELLE FONDAZIONI LIBERALI E CONSERVATRICI

SEN. ADOLFO URSO (Pres. FareFuturo),

AVV. GIUSEPPE BENEDETTO (Pres. Fondazione Einaudi),

GEOFFREY VAN ORDEN (Pres. of New Direction),

DOTT. RAFFAELLO SAVARESE (Stato Minimo),

NICOLÒ SELLA DI MONTELUCE (Pres. Fond. Opera Pia Sella)

IL PERCHÉ DI UN CONVEGNO. IL FUTURO CHE DETERMINA IL PRESENTE.

ON. GIUSEPPE BASINI (CONCLUSIONI FINALI)