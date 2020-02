Si vada a votare

Come fa e soprattutto perché il Partito Democratico governa il nostro Paese con il solo diciannove (19) per cento di consenso elettorale? Come mai il non eletto da nessuno degli italiani, Giuseppe Conte, si trova alla Presidenza del Consiglio? Come mai la mai eletta Luciana Lamorgese fa il ministro attuale dell’Interno al posto dello stra-votato dalla maggioranza degli italiani, Matteo Salvini?

Come è possibile che nella attuale assenza di qualsivoglia corrispondenza e rispetto della volontà e del mandato elettorale da parte degli italiani può un partito comunista e cattocomunista quale è il Pd di Sergio Mattarella e gli altri, governare ed essere al Governo attuale dell’Italia?

Come si può accettare e tollerare che gli italiani, in maggioranza di centrodestra, vengano oggi governati dalla minoranza della minoranza di centrosinistra, ripetutamente cacciata a rimandata a casa quale è il Pd, Leu, “Italia morta” e via dicendo? Che malattia antidemocratica ed illegittima ha l’Italia, visto che anche chi dovrebbe, così come avrebbe già dovuto, come Mattarella, sciogliere le Camere e portarci tutti immantinente a votare, non lo fa mantenendo in vita un governo della vergogna?

Come è possibile che in Italia, a cominciare dal capo dello Stato, si possa non rispettare le regole e contravvenirle, prima tra tutte quelle democratica della rispondenza della volontà popolare al voto ed ai rappresentanti legittimamente eletti? Il sistema elettorale che vogliono gli Italiani è il maggioritario; i parlamentari devono essere la metà di quelli che sono e si deve - lo si sarebbe dovuto già - votare di corsa. Altre possibilità non sono date. Chi le preveda od ammetta è in malafede e deve scomparire. Come inevitabilmente scomparirà essendo solo una questione di - poco - tempo. Attenzione al popolo incarognito che si vede scavalcare e bypassare.