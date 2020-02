Renzi minaccia Conte: “Ci allargheremo ancora in Parlamento”

“Lei al Consiglio europeo ci rappresenta appieno”. Con queste parole Matteo Renzi, intervenendo in Aula al Senato, si è rivolto al premier Giuseppe Conte, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio. Al di là del bon ton istituzionale, le cronache parlamentari raccontano un Renzi ringalluzzito dai due nuovi ingressi nel partito, quelli della deputata di Liberi e uguali Michela Rostan e del senatore del Pd Tommaso Cerno, già direttore de L’Espresso e condirettore di Repubblica. Adesso la formazione renziana conta 30 deputati e 18 senatori. “Anche perché questo dimostra che Italia viva è più forte di come viene descritta”, sottolinea l’ex premier.

“Se ci allargheremo ancora? Secondo me sì”. Lo ha detto Renzi arrivando al ristorante romano dove ha riunito i parlamentari di Italia viva, parlando della possibilità che ai gruppi di Camera e Senato si aggiungano altri parlamentari. “Dobbiamo decidere cosa fare da grandi – ha aggiunto – noi non abbiamo mai messo in discussione l’appartenenza a questa maggioranza. Lo ha fatto Conte con parole molto dure e spiacevoli”.

Renzi ha spiegato che “se Conte ha i numeri per andare avanti senza di noi va benissimo, gli faccio un in bocca al lupo. È la democrazia parlamentare, non siamo arrabbiati o preoccupati. Se non ci sono, verifichiamo in Parlamento quel che c’è da fare. Italia viva c’è. Se poi ci sono altri più bravi e numerosi di noi evviva”.

Ai cronisti che gli hanno chiesto se volesse un altro premier, Renzi ha risposto: “Voglio semplicemente che l’Italia si metta a correre. Non ce l’ho con il presidente del Consiglio, è il suo portavoce che ha detto: cambieremo la maggioranza e butteremo fuori Italia viva”. Dalla cena è emerso che il partito renziano è intenzionato ad andare avanti con la maggioranza, ma auspica un rilancio della legislatura. L’ex premier intenderebbe fare una proposta rivolta a tutti i partiti, per giocare all’attacco, rilanciare la legislatura e avere come orizzonte il 2023.