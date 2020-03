Coronavirus, Meloni: “Subito blocco dei mutui e delle tasse”

Giorgia Meloni invoca “una risposta immediata dello Stato per sostenere famiglie e imprese”. Secondo la presidente di Fratelli d’Italia si tratta di una misura necessaria per fronteggiare le “nuove disposizioni assunte su tutto il territorio nazionale” a causa “dell’emergenza coronavirus”. La Meloni chiede via Facebook l’immediato “blocco dei mutui e delle tasse, con la cassa integrazione per tutti e con ammortizzatori sociali per i lavoratori autonomi. Fin dal primo momento abbiamo dato la massima disponibilità a collaborare, ora non perdiamo altro tempo. Gli italiani hanno bisogno di risposte e misure adeguate”.

Ma dopo l’incontro a Palazzo Chigi dei leader dell’opposizione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la presidente di Fdi accusa il governo di inadeguatezza. “C’è confusione”, afferma. “Come fa un parrucchiere a tenere aperto mantenendo la distanza di un metro a chi deve tagliare i capelli? Sembra che il governo voglia scaricare sulle famiglie delle responsabilità che non si vuole assumere”.

La Meloni rivendica di avere chiesto al governo “cose che crediamo servano: un commissario straordinario all’emergenza forte, sul modello di Guido Bertolaso, che possa in questo momento occuparsi di tutto, di coordinare ma anche con poteri ordinamentali. Conte ha aperto alla nomina di un commissario ma niente di più. Non possiamo dire se accadrà”. Di un fatto è certa la leader della destra italiana: “Non c’è l’ipotesi di un governo di unità nazionale”.