Coronavirus, interrotti treni passeggeri al Brennero

Al Brennero passano solo treni merci dopo il cambio del locomotore. L’Austria ha sospeso i collegamenti ferroviari internazionali al Brennero. Lo stop riguarda appunto i treni passeggeri, mentre i treni merci possono proseguire, come anche i treni passeggeri che non si fermano in Italia. Così, a causa dell’emergenza Coronavirus, che sta interessando in questi giorni il territorio italiano, e in ottemperanza delle disposizioni del governo federale austriaco, l’operatività dei treni Db-Oebb EuroCity sulla linea del Brennero è sospesa.

Lo comunicano le ferrovie austriache in una nota. A partire da oggi e fino al 3 aprile, salvo nuove disposizioni, non ci saranno treni diretti a lunga percorrenza tra l’Austria e l’Italia. Il provvedimento interesserà tutti i Db-Oebb EuroCity operativi da Monaco di Baviera verso l’Italia che, via Innsbruck, attraversano l’Austria, e collegano la Germania alle città di Verona, Venezia e Bologna. Anche il traffico notturno, tra l’Italia e i Paesi d’Oltralpe, è interessato da questa direttiva e pertanto non potrà operare.

“In una situazione di eccezionale straordinarietà come quella attuale, riteniamo che la rapida adozione e l’implementazione di misure volte ad incentivare la conversione modale (strada-mare e strada-ferro) dei trasporti possa rappresentare una soluzione efficace e di sintesi tra gli interessi e i beni coinvolti”. Così in una nota il direttore generale di Alis (Associazione logistica e intermodalità sostenibile), Marcello Di Caterina chiede al governo di intervenire con misure coordinate. “Per far ciò – aggiunge Di Caterina – va assolutamente scongiurata l’emanazione di disposizioni nazionali, regionali e locali, nonché di limitazioni internazionali come quelle imposte al Brennero dall’Austria, volte ad interdire la circolazione delle merci e l’operatività dei vettori che abbiano transitato o che siano in procinto di transitare in aree potenzialmente a rischio”.