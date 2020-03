Coronavirus, De Micheli: “Non escludo misure oltre il 3 aprile”

Per affrontare l’emergenza Coronavirus Paola De Micheli ritiene possibili ulteriori misure. La ministra dei Trasporti è intervenendo in collegamento ad Agorà, su Rai Tre, ha risposto alla domanda relativa ad ulteriori provvedimenti governativi. “Non escludo”, ha dichiarato. “Valuteremo sulla base dei numeri. Sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni ma non lo escludo”.

La ministra garantisce “a entrambe le isole l’approvvigionamento delle merci quotidiano”. Inoltre, ha ringraziato “gli uomini e delle donne della logistica. I nostri camionisti che non si fermano mai. Continuano ad approvvigionare le merci, alimentari e farmaci per tutto il Paese”. La De Micheli ha aggiunto che “oggi usciranno le linee guida che ho concordato con i sindacati e le associazioni di categoria per la sicurezza di tutta la filiera della logistica, marittima, aerea e stradale, e su questo punto siamo riusciti a convincere i Paesi europei e stranieri a dare accesso totale libero alle nostre merci perché si sono fidati della profondità e della qualità delle nostre scelte”.

La ministra ha detto la sua a proposito dell’ipotesi riportata da alcuni organi di stampa, secondo cui il governo potrà prevedere un “helicopter money”, ovvero la possibilità di dare un assegno di mille euro a tutti coloro che guadagnano meno di 40mila euro invece di sgravi fiscali o altre misure. “Credo – ha dichiarato – che per affrontare il tempo che verrà quando avremo sconfitto il virus ci vogliano il più possibile misure automatiche che evitino alle persone aggravi burocratici. Prima di tutto gli automatismi e poi strada facendo, l’Italia con l’Europa e in Europa, vedrete che riusciremo ad affrontare il tempo che verrà dopo questa guerra che vinceremo”.

Frattanto, è in corso da qualche ora un Consiglio europeo straordinario dei trasporti, cui sta partecipando in videoconferenza anche la De Micheli. Al centro della riunione, un confronto sulle misure dei singoli paesi sui trasporti di merci e persone, le proposte alla commissione per interventi su trasporto aereo, marittimo e terrestre per migliorare la situazione delle imprese e dei lavoratori e le prospettive economiche legate all’emergenza Coronavirus.