Mes: l’Italia prenda i soldi e scappi

Se con il Mes ed in occasione del Coronavirus incassiamo soldi europei e non nostri italiani già dati, per poi – quando sarà – comunicare a questa Europa franco-tedesca strozzina e affatto solidale che l’Italia intende abbandonarla, allora prendiamo ed incassiamo, ci sarà tempo per (non) fare i conti dopo.

Il Mes è una iattura per l’Italia. O meglio sarà una iattura se sarà fatto valere. Ma noi oggi incassiamo e domani si vedrà. Nessun italiano sottostarà a nessun vincolo capestro del Mes e di questa Europa. Si è sentito di tutto: soldi alla mafia, soldi regalati, finti i morti italiani del Coronavirus?

Si tratta di nostri soldi. L’Italia è il contributore tra i primi in Europa. Si ricordi anche che, ai tempi del soccorso alle banche ed agli Stati membri europei in difficoltà, l’Italia ha fatto da sola e non ha preso un euro. Bene, oggi, per il momento riprendiamo quello che è nostro e facciamo ripartire la nostra economia possibilmente andando anche a votare con la mascherina, per dare un cambio di immagine totale del Paese. Solo dopo, alla prima minaccia o clausola in applicazione del carognesco Mes, l’Italia, dotata di nuovo governo eletto, minaccerà di prendere la porta e di abbandonare Germania, Olanda, Austria e compagnia bella al loro destino di Europa sbagliata. Che se ne vadano a quel Paese, per conto loro. L’Italia oggi porti a casa i soldi.