La rettifica della Casaleggio Associati

Riceviamo e pubblichiamo la seguente rettifica a firma della Casaleggio Associati.

Gentile direttore,

in merito all’articolo pubblicato sull’Opinione nella giornata di lunedì 20 aprile dal titolo “Casaleggio Associati, Rousseau, il Fatto ovvero gli intrighi dei nemici dell’Italia” a firma Ruggiero Capone, si precisa che Gianroberto Casaleggio non ha mai frequentato un master alla “Highschool of Langley”.

Inoltre la Casaleggio Associati non effettua alcuna attività di dossieraggio per il Movimento 5 Stelle.