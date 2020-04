Bellanova, bordata al governo: “Risorse per riaprire le aziende”

Teresa Bellanova non teme le ire di Giuseppe Conte. La ministra renziana alle Politiche agricole, alimentari e forestali lancia una bordata al governo giallorosso. “Serve più coraggio – sostiene – priorità è la ripartenza dei cantieri”. Bellanova, intervistata dal Sole 24 Ore, fa esplicito riferimento alla fantomatica “Fase due”. Bisogna “continuare a fronteggiare il dato epidemiologico, sostenere e rilanciare il sistema produttivo, fronteggiare l’emergenza economica e, non irrilevante, quella alimentare. Riorganizzare lavoro, trasporti, socialità in base a distanziamento sociale e presidi di sicurezza”.

Secondo la ministra, “questi costi non devono essere scaricati sulle imprese. Per questo dico: preferisco investire risorse per rendere sicuri i luoghi di lavoro piuttosto che per mantenere chiuse le aziende, e destinarle alla riduzione del rischio nella mobilità piuttosto che per tenere le persone a casa”.

La capo delegazione di Italia viva nel Conte bis spinge per riaprire il prima possibile le aziende che possono garantire la sicurezza dei lavoratori. Ma il fronte politico renziano è soddisfatto di come si sta impostando in queste ore la ripartenza? Teresa Bellanova non ha dubbi: “Non credo – attacca – si possa essere soddisfatti per tutto quello che il Paese ha dovuto e dovrà sostenere. Determinati, questo sì, per impedire un disastro economico e sociale irreparabile. Il coraggio della politica è essenziale, serve visione e coraggio”. Per la ministra, “l’assistenzialismo non ci farà uscire dalla crisi: investiamo su qualità e settori strategici. La priorità assoluta va data alla ripartenza dei cantieri, cominciamo dalle scuole”.