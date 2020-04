Mes, Meloni: “Italia sconfitta dalla Ue”

Giorgia Meloni non ha dubbi: nel confronto europeo, Giuseppe Conte ha fallito. La presidente di Fratelli d’Italia ha attaccato frontalmente il premier. “L’Italia – ha detto – è uscita sconfitta dal Consiglio europeo. Conte ha detto di considerare un obiettivo per l’Italia, il no al Mes e sì agli Eurobond. Conte è tornato e il Consiglio europeo ha deciso: sì al Mes e no agli Eurobond. Ciononostante abbiamo assistito a molti comunicati di entusiasmo di M5s e Pd”. Intervenuta in Aula a Montecitorio, la leader della destra sovranista ha lanciato il proprio J’accuse contro il governo giallorosso. “Tutto – ha sottolineato – ci spinge verso l’attivazione del Mes, che è una trappola per topi. Anche nella sua formula light. Perché apre la porta a farci entrare la troika dentro casa. Cioè, manovre lacrime e sangue, svendere gioielli, ristrutturare debito”.

Meloni ha invitato il M5s a votare l’ordine del giorno di Fdi per dire “No” al Mes. “Non vi dovete dividere. Dovete votare compatti con noi. Ci sono momenti in cui la storia chiama. Ci sono momenti in cui si viene messi di fronte a un bivio e dobbiamo decidere da che parte stare. Noi vi chiediamo di non stare con chi svende l’Italia e di stare con noi”. La presidente di Fdi ha esortato i pentastellati a dare un segnale contro il Mes. “Mi rivolgo – ha spiegato – ai colleghi del M5s. Non vi hanno concesso nemmeno una riformulazione. L’idea è che i vostri alleati di maggioranza vogliano umiliarvi. Ho letto: ‘Non cadiamo nella trappola della Meloni’. Allora, sono disponibile a ritirare la mia firma sull’ordine del giorno e mettere una di un deputato M5s. Abbiamo presentato un ordine del giorno su cui non c’è possibilità di giocare, o sì o no. Mi piacerebbe che questo Parlamento desse un segnale chiaro”.

Dopo l’esito negativo del voto all’ordine del giorno di Fdi, Meloni ha pubblicato un duro post contro i grillini. “Questo – ha scritto su Facebook – è il voto che si è appena tenuto in Parlamento sull’odg di Fratelli d’Italia che diceva chiaramente: ‘l’Italia non acceda in alcun caso al Mes’. L’ordine del giorno è stato respinto, ovviamente con i voti della sinistra, ma anche con quelli del M5s che anche stavolta tradisce ed esegue gli ordini del Pd. Che vergogna”.