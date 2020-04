Chi impedisce di votare è il vero responsabile di questo disastro

Con le regole attuali dell’Europa franco-tedesca, l’Italia darà o meglio sarà costretta a dare sempre più soldi di quanti ne riceverà mai. Quindi, presente l’emergenza del virus importato dalla Cina, l’Italia deve incassare il più possibile in termini di soldi e, successivamente, costruire e mettersi in asse con gli Stati Uniti d’America di Donald Trump ed il Regno Unito della Regina Elisabetta di Brexit, costringendo l’attuale Europa a cambiare e a riformare se stessa in maniera conveniente e favorevole all’Italia.

Solo nuovi ed eletti governi usciti da nuovi parlamenti futuri legittimamente eletti con elezioni democratiche dagli italiani potranno svolgere ed attuare il nuovo progetto, italiano ed europeo: la nuova Europa.

Prendere a più non posso soldi dall’Europa. Spremere la Banca centrale europea più che si può. Prendere tutti i fondi possibili e immaginabili. Minacciare di andarcene. Nel frattempo, con l’aiuto di Trump e della Regina, cioè in asse con Usa e Regno Unito, imporre la rimodulazione di questa Europa sbagliata nella maniera più conveniente e favorevole all’Italia e ai nostri conti economici, commerciali finanziari. Anche l’Euro va rivisto, a nostro favore.

Vi dico che chi, ancora oggi – così come fa da tempo, troppo – impedisce ed ostacola il voto elettorale degli italiani è il vero responsabile dell’affossamento dell’Italia e degli italiani, è il vero responsabile del disastro attuale, il traditore degli italiani tutti. L’Italia deve votare di corsa. Avrebbe già dovuto farlo da tempo.

Non è vero che oggi (così come ieri) non si possa votare in Italia. È l’esatto contrario: lo si deve, oltre che si può. Chi dice che non si possa votare è in malafede. La Costituzione lo stabilisce chiaramente e perentoriamente. Dobbiamo andare a votare subito, con mascherina e distanziati. È opportuno sbugiardare Sergio Mattarella che lo impedisce e superare il disastroso Giuseppe Conte, premier mai eletto da nessuno degli italiani. Al governo devono andare solo rappresentanti eletti.

Da questo disastro di cui è responsabile chi impedisce e ha finora ostacolato il voto degli italiani se ne esce solo ed unicamente votando. E, ovviamente, bisogna riaprire l’Italia. Oggi siamo ancora agli arresti domiciliari degli ineletti Conte e Mattarella!