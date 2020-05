Coronavirus, le stime dell’Ue per l’Italia sono devastanti

Le previsioni economiche sono fortemente negative per l’Italia. La Commissione europea presenta le prime stime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. La disamina del commissario Ue all’economia, Paolo Gentiloni è impietosa. “Sia la recessione che la ripresa – sostiene – saranno disomogenee, i dati aggregati a livello europeo nascondono considerevoli differenze fra Paesi. Tra i Paesi più grandi, l’Italia è stata colpita per prima e con più forza, con le misure di contenimento che ora cominciano ad essere rimosse gradualmente, l’economia comincerà la ripresa dalla seconda metà del 2020. Ciononostante, si prevede che la ripresa italiana prenderà più tempo che negli altri Paesi”. Secondo l’ex premier, lo shock da Covid-19 “ha portato a un improvviso riprezzamento dei rischi a marzo. In Europa, le azioni e le obbligazioni societarie ad alto rendimento hanno registrato la vendita più rapida del secolo. “Nei mercati del debito sovrano dell’Eurozona, l’epidemia ha comportato un aumento degli spread, indicando le preoccupazioni degli investitori che la crisi potrebbe portare a divergenze nell’area dell’euro e che la risposta politica sia insufficiente”.

Gentiloni è convinto che il Mes rappresenti “un’opportunità per i Paesi Ue, e quelli con tassi d’interesse più alti possono essere più interessati di altri”. Il commissario non nasconde i problemi di casa nostra. “In Italia – sottolinea – c’è una discussione ma non sta alla Commissione dare un’opinione, perché come Commissione noi confermiamo solo l’eleggibilità che sarà comunicata all’Eurogruppo per tutti. Starà poi agli Stati decidere se usare la linea di credito o no”.

Un fatto è evidente: pandemia e lockdown spingeranno l’economia italiana in una “profonda recessione”, con una “rimbalzo tecnico nella seconda metà del 2020”, sostenuto dalle misure del Governo, e una “parziale ripresa” nel 2021. Sono le stime economiche di primavera della Commissione Ue che vedono il Pil italiano contrarsi del 9,5 per cento quest’anno, e rimbalzare al 6,5 per cento l’anno prossimo. Le stime si basano su una “ripresa delle attività economiche da maggio”, con “graduale normalizzazione”.

Nel 2019 il deficit italiano all’1,6 per cento ha segnato uno “storico livello basso”, ma nel 2020 “il Coronavirus lo spingerà all’11 per cento”. Nel 2021 calerà al 5,5 per cento. Sì legge nelle stime della Commissione Ue. Il debito invece, “stabile” al 134,8 per cento nel 2019, “raggiungerà il 159 per cento nel 2020 e scenderà al 153,5 per cento nel 2021, principalmente per dinamiche del Pil”. L’avanzo primario sarà “negativo per la seconda volta dall’adozione dell’euro, pesando fortemente sul debito nel 2020”. “Nonostante una risposta politica rapida e completa sia a livello Ue che nazionale, quest’anno l’economia europea subirà una recessione di dimensioni storiche”. Lo scrive la Commissione Ue nelle previsioni economiche di primavera. Per l’Eurozona il calo nel 2020 sarà del 7,7 per cento e per l’Ue del 7,4 per cento, ma nel 2021 è previsto un rimbalzo importante: +6,3 per cento nella zona euro e +6,1 per cento nell’Unione. Rispetto alle previsioni autunnali, i dati sono stati rivisti al ribasso di circa 9 punti.