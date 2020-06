Bonomi attacca Conte: “Si onorino i contratti-debiti verso le imprese”

Carlo Bonomi non fa sconti al governo giallorosso. Il presidente di Confindustria incalzando Giuseppe Conte, affida alle cronache un messaggio chiarissimo: l’associazione degli industriali non ha intenzione di abbassare i toni, nonostante i segnali di pace lanciati dal premier. Anzi, al tavolo degli Stati generali in corso di svolgimento a Villa Doria Pamphilj, a Roma, va in scena un vero e proprio duello tra Conte e Bonomi. Il presidente di Confindustria non ritiene sufficiente il piano rilancio annunciato dal governo e chiede, attraverso un tweet, “l’immediato rispetto per la sentenza della magistratura che impone la restituzione di 3,4 miliardi di euro di accise dell’energia, impropriamente pagate dalle imprese e trattenute dallo Stato nonostante la sentenza della Corte di Cassazione che ne impone la restituzione”. Poco dopo, Bonomi sgancia un altro siluro, ancora via Twitter: “L’impegno contro una nuova dolorosa recessione può avere successo solo se non nascondiamo colpe ed errori commessi da tutti negli ultimi 25 anni. Ora si onorino i contratti-debiti verso le imprese”.

E poi la Cassa integrazione e tutta la confusione e l’incertezza nell’erogazione del sostegno fornito dal governo ai lavoratori e alle imprese e che ha avvelenato i giorni passati: “La Cassa integrazione è stata anticipata in vasta misura dalle imprese e così sarà per ulteriori quattro settimane. Gravi ritardi anche per le procedure annunciate a sostegno della liquidità. Le misure economiche italiane si sono rivelate più problematiche di quelle europee. Poi chiarisce il modello economico di riferimento a cui guarda Viale dell’Astronomia: “Confindustria – dice – non crede in uno Stato cattivo contrapposto al privato buono. Ciò che chiediamo è una democrazia moderna con istituzioni efficienti e funzionanti, cioè con una Pubblica amministrazione “buona”, come già indicato e chiesto dal governatore di Bankitalia”. Ma il governo evita lo scontro diretto, assicura che sulle accise si troverà una soluzione, ma, intanto, ribadisce l’obiettivo: quello di volare alto per rilanciare il Paese.