Lettera aperta a Beppe Grillo

Caro Beppe, facci un piacere: fermati con questo folle progetto che sta distruggendo l’Italia e cerca di convincere le creature che hai fabbricato dal nulla (e che nulla sono rimasti) a tornarsene a casa.

Mi permetto, caro Beppe, di darti del tu perché ti seguo da tanti anni (per la verità non costantemente né approvando sempre le tue performance, anzi...), dai tempi, per intenderci, nei quali ti piaceva spaccare computer sul palcoscenico: a ripensarci oggi la cosa fa un po’ sorridere considerando che per utilizzare la piattaforma Rousseau quell’apparecchio è spesso necessario. Poi te la prendevi con il potere e con tutti quelli che lo rappresentavano e poi ancora sei entrato nella fase del vaffanculo, dello streaming e della scatoletta di tonno. Del vaffanculo temi l’effetto-boomerang (e fai bene a temerlo perché ad ogni elezione che si è svolta da allora la tua creatura ha preso solo schiaffi), dello streaming non c’è più traccia neanche per le vostre riunioni simil-massoniche (ricordi invece i confronti con Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi?), delle scatolette vi siete ben presto trasformati in tonno ed anche di scarsa qualità capace di “sgusciare” da una parte all’altra pur di rimanere nel succitato contenitore.

In realtà credo che, da quando non hai più al tuo fianco Casaleggio senior, abbia anche tu perso la bussola. E, se a questo ci si aggiunge che i tuoi “uno vale uno” sono entrati fisicamente nei Palazzi del potere, sei andato letteralmente in tilt.

Beppe ascoltami: tu pensavi alla decrescita felice e alla economia venezuelana da prendere come esempio. Ecco, le tue creature ci stanno portando alla rovina, quindi riprenditeli e portali tutti nel Paese sudamericano che ami tanto.

Caro Beppe, lo spettacolo che avevi preparato per le tue marionette si sta trasformando in tragedia: dalla farsa e dal ridicolo stiamo passando (e anche non troppo lentamente) ad un componimento drammatico che è tale, non solo per i tuoi etero-diretti, ma soprattutto per l’intera Italia.