Salvini: “Musumeci difende la salute della sua gente”

“Appoggio il governatore della Sicilia, che difende la sicurezza e la salute della sua gente, e tutti i sindaci e governatori di tutte le parti politiche, perché la sicurezza non è della Lega o della destra, è degli italiani”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti al termine dell' incontro con gli agenti penitenziari ed il direttore del carcere di Secondigliano, a Napoli. “Sono arrivati troppi immigrati senza controlli, senza regole, senza limiti, e senza un futuro - ha aggiunto Salvini - quindi bene fa il governatore della Sicilia a dire basta. Anche in Campania tanti sindaci ci stanno contattando senza tessera della Lega in tasca per dire: aiutateci perché non ne possiamo più”. “A Giugliano - ha detto ancora il leader della Lega - ho visitato un campo rom che è indegno di un Paese civile. Sia per chi ci vive dentro, sia per chi ci vive accanto. Quindi qui la scelta per la Lega è l'unica scelta di cambiamento in Campania”.