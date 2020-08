Tajani: “Forza Italia vuole la flat tax”

“Forza Italia chiede la riforma del sistema fiscale con la flat tax, di semplificare tutte le procedure burocratiche che rappresentano un fardello enorme per imprese piccole medie e grandi, una riforma della Giustizia la cui lentezza nei procedimenti civili arreca un danno di 2 punti al nostro Pil. E poi vogliamo realizzare Infrastrutture, anche quelle di tipo digitale con una rete in grado di attrarre investimenti”. Così Antonio Tajani a Radio Anch’io.

“ll governo - sostiene Tajani - oltre a chiedere anche i soldi del Mes deve dimostrare di avere una strategia per utilizzare tutte le risorse del recovery fund. Serve una visione complessiva, basta bonus monopattino, bonus bicicletta o quello vacanze che poi alla fine nessuno ha voluto utilizzare”. “Noi siamo sempre stati disponibili, fin dall’inizio della vicenda coronavirus - ricorda Tajani - a mettere a favore dell’Italia tutte le nostre risorse, le nostre idee e le nostre proposte. Le abbiamo presentate alla maggioranza, ma il governo non ha mai voluto ascoltarci, mettendo sempre la questione di fiducia o facendo passare 1 emendamento su 100. Non c’è stata una vera volontà di collaborare, i dissidi interni tra Pd e Movimento 5 Stelle hanno impedito di avere un rapporto costruttivo con noi”.