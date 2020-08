Salvini: “Azzolina vada a casa

“La Azzolina deve andare a casa, le diamo un banco a rotelle per fare un giro in Piazza del Campo”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, stamani a Siena, parlando del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e dei provvedimenti per il rientro a scuola. Salvini era al gazebo del partito allestito in Piazza Indipendenza, a ridosso di Piazza del Campo, dove ha incontrato gli elettori. “Sono molto preoccupato per la situazione della scuola” ha aggiunto Salvini a margine del suo intervento parlando con i giornalisti. “Abbiamo un ministro totalmente incapace a gestire un sistema delicato che ha 8 milioni di studenti e 1 milione di insegnanti, presidi e personale scolastico. Lasciare questo nelle mani della Azzolina è veramente un delitto”, ha spiegato.

E ancora: “Vedo questi giocatori multimilionari giustamente appassionati ai diritti civili, però i diritti civili riguardano tutti, non riguardano bianchi o neri, riguardano tutti. Io penso che tutte le vite contino, non sono perché contino le vite dei bianchi, dei neri, dei gialli e dei rossi”, ha aggiunto Salvini spiegando che “tutta la violenza è violenza e va condannata”. “Ho fatto il ministro dell’Interno - ha aggiunto - e su 100mila poliziotti se ce n’è uno che sbaglia, va punito quel poliziotto, ma non si può fare di tutta un’erba un fascio. Quando uno si limita a una parte, a una etnia, secondo me sbaglia”.

Infine un pensiero alla Sicilia: “Spero che Musumeci tenga duro. Massimo sostegno al governatore della Sicilia che vuole tutelare la salute e il benessere dei suoi concittadini”, ha detto Salvini spiegando che “il Governo chiude i locali, chiude le città e tiene aperti i porti a migliaia di clandestini, siamo arrivati a 18.000 sbarchi da inizio anno, addirittura in periodo di virus, ci sono già i primi poliziotti infetti e contagiati di ritorno da Lampedusa: è veramente un atteggiamento criminale”. “Controllare, mascherare, inseguire, multare gli italiani che stanno dimostrando buonsenso è quello che sta facendo il Governo ma non puoi contemporaneamente lasciare sbarcare chiunque”, ha aggiunto Savini. “Ieri sono entrati dei barchini in spiaggia mentre la gente era in spiaggia. Ma che immagine diamo del nostro Paese?”, ha anche fatto notare il leader della Lega.