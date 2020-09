Sondaggi: la Lega risale, il M5s sempre più giù

Il Carroccio tona a salire nei sondaggi. Lo conferma la Supermedia di YouTrend-Agi. In vista delle Regionali del 20 e del 21 settembre, la Lega di Matteo Salvini aumenta i consensi dello 0,6 per cento, passando dal 24,6 per cento al 25,2 per cento. Un aumento positivo di questa portata non si riscontra dalla prima settimana di novembre. Ovviamente è ancora presto per capire se il partito dell’ex ministro dell’Interno abbia interrotto la fase negativa che ha caratterizzato tutta la prima parte dell’anno. Stando al centrodestra, va registrata una leggera flessione di Fratelli d’Italia, che passa dal 15,3 per cento al 15 per cento (-0,3 per cento) mentre Forza Italia sale al 7,1 per cento (+0,1 per cento).

Nella maggioranza giallorossa le difficoltà sono di gran lunga superiori. Il Partito democratico non riesce a superare quota 20-21 per cento (20,2 per cento, -0,1 per cento). Allo stesso tempo, il Movimento 5 stelle, perde ben lo 0,8 per cento scendendo, nuovamente, sotto quota 16 per cento (15,8 per cento). Si registra una leggera crescita della Sinistra (3,6 per cento, +0,5 per cento), di Azione (3,1 per cento, +0,2 per cento), di Italia viva (3 per cento, +0,3 per cento), +Europa (1,9 per cento, +0,1 per cento), mentre i Verdi scendono all’1,5 per cento (-0,2 per cento).

Sommando le percentuali della Supermedia, il centrodestra raccoglie il 48,2 per cento (+0,3 per cento) dei consensi, aumentando il distacco dalla maggioranza a 5,6 punti (42,6 per cento; -0,2 per cento). Rispetto alla differenza tra il centrodestra e il centrosinistra, si osserva come il primo abbia un vantaggio abissale sul secondo di venti punti netti (48,2 per cento contro 28,2 per cento).