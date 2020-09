Berlusconi migliora: “Peggiore esperienza della mia vita”

“Si tratta dell’esperienza peggiore della mia vita”. I dati clinici lasciano pensare che la guarigione sia sempre più vicina, ma il coronavirus ha comunque già lasciato il segno su Silvio Berlusconi, che descrive questa malattia come “infernale”, con i toni drammatici di tanti dei pazienti che in questi mesi negli ospedali sono passati attraverso le sofferenze della pandemia. “È un virus terrificante che non auguro a nessuno, state attenti a tutto, portate sempre la mascherina e siate riservati”, si è raccomandato intervenendo al telefono alla riunione dei deputati di Forza Italia. L’ex premier ha deciso di tornare protagonista intervenendo prima alla riunione dei senatori azzurri e poi in un comizio elettorale in Val d’Aosta. “Oggi è un momento di particolare benessere dopo giorni difficili”, ha spiegato ai deputati, poco prima che il suo medico personale, Alberto Zangrillo, nel suo ormai consueto bollettino quotidiano, confermasse i segnali positivi: “L’evoluzione clinica dell’infezione polmonare si conferma favorevole - ha scritto il primario della Terapia intensiva -. Tutti i parametri monitorati presentano valori molto confortanti”.

Funziona la terapia con l’antivirale Remdesivir e non è servita finora l’assistenza dell’ossigeno, ma resta una situazione da monitorare, perché comunque il paziente è a rischio, per i quasi 84 anni e le patologie pregresse. “Ogni ora che passa ci avvicina al risultato positivo della dimissione da guarito”, si era sbilanciato Zangrillo, ospite di Cartabianca. Il leader di FI potrebbe lasciare l’ospedale “all’inizio della prossima settimana”, ha dichiarato a Libero Massimo Clementi, virologo del San Raffaele.

Intanto Berlusconi attraverso il telefono è tornato a partecipare alla campagna per le Regionali, appuntamento utile a “sconfiggere un governo di incapaci”, su cui teme l’impatto dell’astensionismo. “Siamo l’unico partito che ha come valori il cristianesimo, la libertà, la giustizia. I valori della civiltà occidentale”, ha detto ai suoi deputati, messo in viva voce da Mariastella Gelmini. “Vi voglio bene - ha aggiunto Berlusconi - e vi auguro di poter continuare a portare avanti le nostre battaglie di sempre: meno tasse, una giustizia che sia veramente tale, in cui ci siano giudici veramente giudici e che non pensino di contrastare gli avversari politici”.