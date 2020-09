Il successo della Meloni visto dai media esteri

La mancata spallata della Lega di Matteo Salvini al Governo Conte e, al contempo, il successo di Giorgia Meloni nelle Marche sono gli argomenti sui cui si concentrano i media internazionali che hanno dedicato attenzione al voto alle Regionali e per il referendum in Italia.

Il giornale progressista britannico Guardian sottolinea come Fratelli d’Italia abbia conquistato la seconda presidenza regionale ed espugnato “dopo 25 anni” una roccaforte del centrosinistra, pur evidenziando al contempo la mancata vittoria delle destre in Toscana e la tenuta “del Partito Democratico in Puglia”, oltre ai trionfi di Luca Zaia e Vincenzo De Luca. Meloni viene descritta come “una leader sempre più popolare” sulla scena italiana, ma anche come figura emergente della coalizione “guidata dal leader della Lega (Matteo) Salvini” – indicato come “ex ministro dell’Interno di estrema destra” – e “che include Forza Italia di Silvio Berlusconi”.

Anche Le Monde si concentra sul cattivo risultato elettorale della coalizione di centrodestra. “Il temuto terremoto elettorale in Italia non c’è stato, al contrario di quanto si poteva temere, la pandemia non ha affatto favorito il populismo in Italia. Le elezioni regionali offrono un respiro, se non una speranza, ai partiti moderati italiani di fronte alla crescita dell’estrema destra”, scrive il quotidiano francese.

Stesso taglio per lo spagnolo El Pais che sottolinea come “la sinistra resiste e rafforza il Governo Conte”. Il New York Times dedica il suo articolo di approfondimento sulle elezioni in Italia alla mancata vittoria del centrodestra in Toscana. “La coalizione di Salvini non vince il premio toscano”, titola il quotidiano, mentre il Wall Street Journal punta l’attenzione sul lato economico. “Il rendimento del debito decennale dell’Italia è sceso al livello più basso dal 20 ottobre”, dopo il voto di domenica e lunedì.

E anche il tedesco Die Welt mette la sconfitta del centrodestra in Toscana al centro del suo approfondimento sul voto in Italia definendola “doppiamente dolorosa per Salvini”.