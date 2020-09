M5s, va in scena il caos

L’universo grillino è sull’orlo di una crisi di nervi. “Siamo scomparsi, non abbiamo più un’identità”, gridano i realisti. Nella riunione dei gruppi parlamentari pentastellati è andato in scena il caos: “Chi siamo e dove vogliamo andare?”. Il Movimento cinque stelle sta per disintegrarsi: “Prendiamo lo statuto del Pd, togliamo il loro simbolo e ci mettiamo il nostro”. Dopo le batoste elettorali il Movimento dell’Uno vale uno rischia di implodere definitivamente. Lo confermano, in maniera evidente, i sondaggi. Secondo Swg per il TgLa7 i gialli si attestano al 16 per cento, ormai “agganciati” da Fratelli d’Italia al 15,8. Un vero incubo per Luigi Di Maio & company.

La paura non dichiarata è dettata dal terrore di perdere la poltrona, in seguito a un’ipotetica caduta del governo. Nel corso dell’incontro sarebbe stato sferrato un attacco frontale al momento “anonimo” al “disfattista” Alessandro Di Battista, citato una sola volta: “L’unica proposta che ha fatto è il servizio ambientale. Ormai è fuori dal mondo”. Federico D’Incà consegna alle cronache un’amara riflessione. “L’altro giorno mio padre mi ha detto: ma chi siete diventati? Io non capisco più chi siete e dove volete andare”. D’Incà ha rincarato: “Non ci siamo sui territori”. Il J’accuse del ministro per i Rapporti con il Parlamento è condiviso da gran parte del gruppo grillino.

Secondo il Corriere della Sera, per più di un’ora si è discusso di territorio e molti l’hanno presa come un’occasione per fare mea culpa. Il grido di dolore è stato pronunciato da Stefano Buffagni. Il suo “Non abbiamo più un’identità, non esistiamo”, è risuonato come un Requiem. Il capo delegazione Alfonso Bonafede ha provato a richiamare tutti all’ordine: “Noi non avevamo tre opzioni da discutere?”. Alla fine dell’incontro, rivolgendosi al reggente Crimi è stato l’ex leader Di Maio a dettare l’agenda grillina: “Vito, credo che tu debba accelerare. Dobbiamo avere una nuova leadership forte entro 10-15 giorni”.