Rampelli (FdI): “Mozione per chiedere blocco aumento tariffe energia e gas”

Da oggi le bollette di elettricità e gas saranno più salate – scrive Fabio Rampelli su Facebook – quelle della luce avranno un incremento sopra il 15 per cento e quelle del gas oltre l’11 per cento che ritorneranno così ai livelli pre-Covid. A fronte di una lentissima ripresa delle attività economiche e quindi dei consumi ci sembra assurdo attivare il rincaro delle utenze. L’aumento delle tariffe penalizzerà non solo le imprese ma anche milioni di famiglie italiane ancora in sofferenza dalla crisi pandemica. In tempi non sospetti, ad inizio pandemia, avevo proposto il blocco del pagamento delle utenze come primo provvedimento dopo l’emergenza sanitaria. Sto depositando una mozione che impegna il Governo a intervenire presso l’Autorità di regolazione per l’energia, Arera, per bloccare gli aumenti fino al perdurare della fase emergenziale causata dalla pandemia in corso”.