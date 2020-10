Durissimo l’intervento del senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia che va all’attacco del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico.

“Tridico non solo si è quasi triplicato lo stipendio - dichiara in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook Maurizio Gasparri - ma non ha pagato la cassa integrazione a 500mila persone. Chi ti protegge danneggia i cittadini. Vergogna!”.