Covid, Santori (Lega) “Da Tar stoccata a magalomania Zingaretti”

“La sentenza del Tar del Lazio che accoglie il ricorso contro la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria disposta da Nicola Zingaretti infligge una stoccata alla megalomania del governatore della Regione Lazio. Non è, infatti, sua competenza imporre misure del genere né, come sottolineano i giudici, la normativa emergenziale Covid ammette simili interventi. In altre parole, il presidente della Regione deve scendere dal piedistallo e magari, con l’occasione, ripassare un po’ di diritto visto che l’ordinamento costituzionale non tollera interventi regionali di questo genere. Zingaretti, in definitiva, si dia una regolata e pensi a far funzionare bene la sanità invece di continuare a prendere cantonate”.

Lo dichiara Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega.